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Yılmaz Tunç'tan ''Narin'' açıklaması: 22 şüpheli hakim karşısına çıkacak

Yılmaz Tunç'tan ''Narin'' açıklaması: 22 şüpheli hakim karşısına çıkacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Minik Narin'in katledilmesiyle ilgili soruşturmada "26 kişinin şüpheli 241 kişini tanık olmak üzere 260 kişinin ifadesi bu güne kadar alınmıştır. Adli Tıp Kurumu'ndan ölüm sebebine ilişkin nihai rapor beklenmektedir. 22 şüpheli yarın hakim karşısına çıkacak" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Valiliğe hareket eden 3 bakan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız konuyu ilk andan itibaren yakından takip ediyor" dedi. Öte yandan Bakan Tunç 22 şüphelinin yarın mahkemede olacağını duyurdu..

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Narin kızımın canice öldürülmesiyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma büyük bir titizlikle ve hassasiyetle sürdürülmektedir.

Narin kızımızdan alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik ve patolojik incelemeler yapılmak üzere bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp grup başkanlığı, diğer kısımları da İstanbul Adli Tıp kurumumuza gönderilmiştir.

26 kişinin şüpheli 241 kişini tanık olmak üzere 260 kişinin ifadesi bu güne kadar alınmıştır

Adli Tıp Kurumu'ndan ölüm sebebine ilişkin nihai rapor beklenmektedir.

22 şüpheli yarın hakim karşısına çıkacak"

Etiketler hakim narin narin açıklaması bakan tunç
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