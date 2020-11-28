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  3. 28 Kasım 2020 16:52

Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'ın ailesinden sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Corona virüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili ailesinden açıklama geldi.

Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz'' ifadeleri yer aldı.

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