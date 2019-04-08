Fatih Portakal o ayrıntıya dikkat çekti ! Gözler YSK'da...
Fatih Portakal o ayrıntıya dikkat çekti ! Gözler YSK'da...
AK Parti'den Mansur Yavaş'a ilk tebrik
AK Parti'den Mansur Yavaş'a ilk tebrik
Vatandaş soluğu sokakta aldı ! Malatya'da korkutan deprem
Vatandaş soluğu sokakta aldı ! Malatya'da korkutan deprem
Meteoroloji'den kritik uyarı ! Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji'den kritik uyarı ! Kuvvetli geliyor...
Türk Telekom'dan 8 bin lira maaşlı iş ! İşte şartlar...
Türk Telekom'dan 8 bin lira maaşlı iş ! İşte şartlar...
Sözde sosyal medya fenomenine 17 yıl hapis cezası !
Sözde sosyal medya fenomenine 17 yıl hapis cezası !
Dolar yeniden yükselişe geçti ! Dolar/TL 5,70'i gördü
Dolar yeniden yükselişe geçti ! Dolar/TL 5,70'i gördü
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! İşçi istifa ederse tazminat alabilecek
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! İşçi istifa ederse tazminat alabilecek
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Nisan 2019 21:49

Yine aynı yer yine aynı olay ! Korkunç şüphe...

Van'da 17 yaşındaki kız Toprak Kale kayalıklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Yine aynı yer yine aynı olay ! Korkunç şüphe...
A+ A-

Van’da, Suriye uyruklu 17 yaşındaki kız, Akköprü Mahallesi’ndeki Toprak Kale kayalıklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ve kurtarma ekiplerinin çabasıyla kayalıklardan inen kız, sinir krizi geçirdi.

Geçen 2 Nisan’da, ’Mavi Balina’ adlı internet oyunundan etkilenen Sevda E. (14), aynı bölgede kayalıklardan atlayarak yaşamına son vermiş, yanında bulunan 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine ulaşan polis tarafından kurtarılmıştı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında merkez Tuşba ilçesinin Akköprü Mahallesi’nde bulunan Toprak Kale kayalıklarında meydana geldi.ÿİsmi açıklanmayan Suriyeli kız, intihar için kayalıklara çıktı. Kızı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Bölgeye polis helikopteri de gönderildi.

AMBULANSTAN DA KAÇMAK İSTEDİ

Kayalıklarda canına kıyacağını söyleyen kız, yanına giden giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu, ikna edildi.

Kayalıklardan inen kız, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekibinin sakinleştirmeye çalıştığı kız, bindirildiği ambulanstan da kaçmak istedi. İkna çabaları sonucu genç kız Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEVDA’NIN İNTİHAR ETTİĞİ BÖLGE

Geçen 2 Nisan’da, ’Mavi Balina’ adlı internet oyunundan etkilenen Sevda E. (14), aynı bölgede kayalıklardan atlayarak yaşamına son vermiş, yanında bulunan 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine ulaşan polis tarafından kurtarılmıştı.

DHA

dur , intihar girişimi , mavi balina
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM