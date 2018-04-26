Yine aynı yerde yine aynı acı... Yıkıldılar !

İki yıl önce 3 işçinin hayatını kaybettiği yerde yine aynı acı olay yaşandı! Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde refüjde ot biçme çalışması yapan 3 belediye işçisi, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İşçilere çarpan otomobilin sürücüsü de ağır yaralandı. Bu acı haberi duyan arkadaşları yıkıldı, yakınları ise sinir krizi geçirdi.





Kaza, saat 16.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametinden Manisa istikametine seyir halinde olan Nilay E. (36) yönetimindeki 33 KDK 51 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Manisa girişinde Mermerciler Sitesi mevkindeki refüjde ot biçme çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışan 3 işçiye, ardından önünde seyir halinde olan 45 ET 985 plakalı açık kasa kamyonete çarpıp, yol kenarındaki kaldırımı aşarak park halinde bulunan 31 LT 557 plakalı otomobile vurdu.

Kazada refüjde çalışma yapan İsmail Ulutaş, Mehmet Göner ve Müştak Uğurhan feci şekilde can verdi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ve polis ekibi sevk edildi. Kazaya sebep olan 33 KDK 51 plakalı otomobilin sürücüsü Nilay E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Nilay E. daha sonra Merkezi Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazanın görgü tanıklarından Gökhan İnce, “Çok süratli bir şekilde geliyordu. Çim biçen işçiler de orada çalışıyordu. İşçilere vurdu. İşçiler öldüler. Birinin durumu ağırdı. Kadında herhangi bir şey yoktu. Çok süratliydi” dedi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çarpmanın etkisiyle işçilerin ayakkabı ve bazı eşyalarının yola fırladığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden işçilerin yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi. Ölen işçilerin yakınlarını olay yerindeki diğer işçiler ve sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kazada ölen İsmail Ulutaş, Mehmet Göner, Müştak Uğurhan’ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2016 yılında da 3 işçi aynı şekilde can vermişti

Öte yandan 19 Mayıs 2016 yılında da çevre yolu üzerindeki refüjde çalışma yapan 3 belediye işçisi kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, 1 işçi de ağır yaralanmıştı.