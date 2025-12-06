Yine bir gıda zehirlenmesi... 25 öğrenci hastanelik oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şanlıurfa'da bir okulda 25 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, öğle arası okulda dağıtılan sandviç ekmek ile çorbadan içen 25 öğrenci rahatsızlandı.
Öğretmenler, öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 25 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol