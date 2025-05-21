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Yine bir sulama kanalı, yine bir çocuk ölümü...

Yine bir sulama kanalı, yine bir çocuk ölümü...
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Aydın'da ayağının kayması sonucu sulama kanalına düşen Suriye uyruklu 10 yaşındaki minik Eymen yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarından geçen Suriye uyruklu Eymen R., dengesini kaybedip, kanala düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çocuk, sağlık ekiplerince Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eymen Rahhal’ın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

DHA

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Etiketler Aydın sulama kanalı Çocuk suriyeli çocuk
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