  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yine bir yol verme kavgası: Aracından indi, tartıştığı sürücüye saldırdı

Yine bir yol verme kavgası: Aracından indi, tartıştığı sürücüye saldırdı

Güncelleme:

İstanbul Hasdal-Kemerburgaz yolunda "yol verme" meselesi yüzünden tartışan iki sürücüden biri aracından inerek diğer sürücüye saldırdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Hasdal-Kemerburgaz yolu TEM Otoyolu bağlantısı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından sürücülerden biri araçtan inerek diğer sürücüye otomobilin camından yumrukla saldırdı. Tartıştığı araç sürücüsüne saldıran şahıs, daha sonra aracına binerek bölgeden ayrıldı. 

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın aracından inerek arkasında bulunan aracın şoförüne yumruk attığı, bir kişinin ise olayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

İHA

text-ad
Etiketler trafik trafikte kavga yol verme tartışması yol verme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da kilometrelerce süren kovalamaca kazayla bitti İstanbul'da kilometrelerce süren kovalamaca kazayla bitti Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Yarı finale yükselen takımlar belli oldu Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Yarı finale yükselen takımlar belli oldu Hafta sonu planlarınızı güncelleyin: Hava durumu beklentisi değişti! Hafta sonu planlarınızı güncelleyin: Hava durumu beklentisi değişti! 81 ilde yapılan son çifte seçim anketinin sonuçları açıklandı 81 ilde yapılan son çifte seçim anketinin sonuçları açıklandı Cem Küçük'ün hedefinde bu sefer de Her Şey Çok Güzel Olacak Berkay vardı! Cem Küçük'ün hedefinde bu sefer de Her Şey Çok Güzel Olacak Berkay vardı! Karadeniz'de ilk kez görülen okyanusların şampiyonunun ölüm nedeni için kahreden ayrıntı Karadeniz'de ilk kez görülen okyanusların şampiyonunun ölüm nedeni için kahreden ayrıntı Şampiyonlar Ligi gecesinde izleyicileri de futbolcuları da şaşırtan hata Şampiyonlar Ligi gecesinde izleyicileri de futbolcuları da şaşırtan hata Özel okulda 6 öğrenciye cinsel istismara saç baş yolduran savunma! Özel okulda 6 öğrenciye cinsel istismara saç baş yolduran savunma! Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın sonrası, canlı yayında gözaltı! Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın sonrası, canlı yayında gözaltı! Piyasalar karıştı altın uçuşa geçti: Altında yeni zirve görüldü! Piyasalar karıştı altın uçuşa geçti: Altında yeni zirve görüldü!
Zam'aydın Türkiyem! Zam'aydın araç sahipleri! Akaryakıtta bir dev zam daha! Zam'aydın Türkiyem! Zam'aydın araç sahipleri! Akaryakıtta bir dev zam daha! Bungalovdaki gizli kamera rezaletinde peş peşe tutuklamalar! Bungalovdaki gizli kamera rezaletinde peş peşe tutuklamalar! Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında rest: ''Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun ?'' Ersan Şen'den Cem Küçük'e canlı yayında rest: ''Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun ?'' Sosyal medyada Atatürk'e küfür rezaleti! Bu video infial yarattı Sosyal medyada Atatürk'e küfür rezaleti! Bu video infial yarattı Ankara kulislerinden sızdı: Af geliyor; onbinlerce hükümlü tahliye edilecek! Ankara kulislerinden sızdı: Af geliyor; onbinlerce hükümlü tahliye edilecek! 50 gramı marketlerde 60 TL'ye satılıyor, ama onlar doğadan topluyor... 50 gramı marketlerde 60 TL'ye satılıyor, ama onlar doğadan topluyor... AK Parti ve MHP öğrencilere bir öğün yemek reddedildi AK Parti ve MHP öğrencilere bir öğün yemek reddedildi Polisten kaçtılar, ''filtreli çekin makyajım yok'' deyip gazetecilere saldırdılar! Polisten kaçtılar, ''filtreli çekin makyajım yok'' deyip gazetecilere saldırdılar! İstanbul'da vahşet: Bir genç kız öldürülüp, cesedi parçalara bölündü! İstanbul'da vahşet: Bir genç kız öldürülüp, cesedi parçalara bölündü! ''Burası çok önemli'' Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı ''Burası çok önemli'' Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı