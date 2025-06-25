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Yine kayıp bir kız çocuğu vakası: 5 gündür haber alınamıyor!

Yine kayıp bir kız çocuğu vakası: 5 gündür haber alınamıyor!
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Antalya'da 20 Haziran'da evden çıkıp, bir daha geri dönmeyen 13 yaşındaki Fatma'dan günlerdir haber yok. Fatma'nın ailesi, hayatından endişe ettikleri çocuklarının bulunması için yardım çağrısında bulundu.

Olay, 20 Haziran 2025'te Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Ö., sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile kendi imkanlarıyla yaptığı aramalar sonuçsuz kalınca, durumu polise bildirdi.

Kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri, Fatma Nur'un kaybolduğu gün giydiği kıyafetleri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Fatma Ö.'in gidebileceği yerler de araştırılmaya başlandı. Diğer yandan aile, kızlarının fotoğrafıyla sosyal medyadan paylaşım yaparak yardım istedi.

Fatma'nın ailesi, "Fatma daha 13 yaşında. Hayatından endişe ediyoruz. Gören ya da yerini bilenlerin en yakın polis merkezine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesini rica ediyoruz" dedi. (DHA)

DHA

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Etiketler fatma antalya kepez kayıp kız çocuğu kız çocuğu
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