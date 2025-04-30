Yine Kütahya, yine Simav... Bugün de depremle başladı!

Son birkaç gündür peş peşe depremlerin yaşandığı Kütahya bugün de yeni güne bir depremle başladı. Depremin merkezüssü önceki depremler gibi yine Simav olarak açıklanırken, depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçümlendi.

Son birkaç gündür peş peşe depremlerin yaşandığı Kütahya yeni güne de yine depremlerle başladı. AFAD verilerine göre Kütahya Simav'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.05'te meydana gelen depremin derinliği 11.83 km olarak ölçüldü. AFAD'ın son depremler listesi AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...