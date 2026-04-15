Yine mi zehirlenme vakası? Suudi turistin şüpheli ölümü

İstanbul Şişli’de Suudi Arabistanlı bir turist, restoranda yemek yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Turistin kaldığı otelin yakın zamanda ilaçlandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinin Fatih'te kaldıkları oteldeki ilaçlama sonucu hayatını kaybetmesi sonrası benzer bir olay da Şişli'de yaşandı.

Yemek yedikten sonra fenalaştı

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 82 yaşındaki S.S., 6 Nisan'da Türkiye'ye geldi. İddiaya göre, konakladığı otelin yakınındaki bir restoranda yemek yiyen Suudi Arabistanlı turist, kısa süre sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve ilk tedavisinin ardından otele geri dönen turist, durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otelde ilaçlama yapılmış

Olayın ardından başlatılan incelemelerde, turistin kaldığı otelin yakın zamanda ilaçlama operasyonundan geçtiği tespit edildi. Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri hem otel hem de restoranı inceleme altına aldı. Her iki işletmenin müdürleri de gözaltına alınırken, yapılan sorgulamaların ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Restorandaki yemeklerden numuneler alınırken, uzmanlar ölümün gıda zehirlenmesi mi yoksa solunan kimyasal ilaçlar nedeniyle mi gerçekleştiğini araştırıyor.

