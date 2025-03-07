Yine sahte bungalov ilanı vurgunu: 120 milyon TL dolandırmışlar

Sosyal medya üzerinden Sapanca'da sahte bungalov kiralama ilanı vererek vatandaşları toplam 120 milyon dolandıran 30 şüpheli, Kocaeli polisi tarafından 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden Sapanca'da sahte bungalov kiralama ilanı veren şüpheliler, vatandaşları toplam 120 milyon dolandırdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Nevşehir, Adana, Mersin'den gelen şikayetler üzerine bungalov dolandırıcılığına yönelik harekete geçti. Kocaeli polisi tarafından Kocaeli harici 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'ye getirilen 30 şüpheli ifadeleri sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. İHA