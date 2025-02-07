  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yine sahte içki kabusu: 33 kişi öldü, 20 kişi yoğun bakımda!

Yine sahte içki kabusu: 33 kişi öldü, 20 kişi yoğun bakımda!

Güncelleme:

Ankara Valisi Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Başkent Ankara'da sahte içki tüketen 33 kişi hayatını kaybetti. Ankara'da sahte içki kullanan 20 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin ayrıca  il genelinde sahte alkollü içki üretimi yapan 32 kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.

Çalışmalar sonucu yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini veren Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini anlattı.

Şahin, vatandaşlardan sahte alkollü içecek satan kişileri ihbar etmelerini istedi.

İşte Şahin'in açıklamalarından satırbaşları:

"Bizim için burada dikkat çekici ve çok üzücü olan şey ise maalesef bu sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

 

Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanı tek tek anlattıSahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanı tek tek anlattıHaber

 

DHA / İHA

Etiketler sahte içki ölüm ankara yoğun bakım etil alkol metil alkol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ameliyat olan Bahçeli hastanede yatağından muhalefete tepki gösterdi Ameliyat olan Bahçeli hastanede yatağından muhalefete tepki gösterdi Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 1 ay dayanabildi! Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon beklentisi 1 ay dayanabildi! Survivor'dan elenen Zeynep Alkan'dan dikkat çeken itiraf Survivor'dan elenen Zeynep Alkan'dan dikkat çeken itiraf Türkiye donarken... Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi Türkiye donarken... Didem Soydan kış günü Türkiye'ye yazı geri getirdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda’yı yıktı! A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda’yı yıktı! Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Şubat ayının ilk seçim anketinde dikkat çeken ayrıntı Şehit olan binbaşı ile ilgili ilgili kahreden detay cenazesinde ortaya çıktı Şehit olan binbaşı ile ilgili ilgili kahreden detay cenazesinde ortaya çıktı İstanbul'daki mide bulandıran işkencede hem görüntüler hem de itiraflar ortaya çıktı İstanbul'daki mide bulandıran işkencede hem görüntüler hem de itiraflar ortaya çıktı Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu'' Kabine revizyonu için yeni kulis: ''Erdoğan’ın üstünü çizeceği ilk isim belli oldu'' Metrelerce yüksekten atladı, jandarma onu ''varille'' kurtardı Metrelerce yüksekten atladı, jandarma onu ''varille'' kurtardı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ''Beklentilerimiz doğru çıktı!'' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ''Beklentilerimiz doğru çıktı!'' İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! İnci Taneleri'nde hem büyük sır ortaya çıktı hem de izleyici çileden çıktı! Bir deprem uzmanı daha İzmir ve çevresi için tsunami uyarısı yaptı Bir deprem uzmanı daha İzmir ve çevresi için tsunami uyarısı yaptı Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini duyurdu: Hem Sözcü'ye hem Youtube'a... Fatih Portakal, ekranlara veda edeceğini duyurdu: Hem Sözcü'ye hem Youtube'a... Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava durumu durumu tahminleri değişti Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava durumu durumu tahminleri değişti Türkiye'nin yeni salgını bu oldu: Havadaki ölümcül, görünmez tehlike artık görülüyor! Türkiye'nin yeni salgını bu oldu: Havadaki ölümcül, görünmez tehlike artık görülüyor! Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yeni dava Nagehan Alçı'dan eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yeni dava Ocak ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu Ocak ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne ''ben değil, devlet'' fırçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne ''ben değil, devlet'' fırçası Süper Lig'in eski yıldızı kameraların önünde İmamoğlu'ndan iş istedi Süper Lig'in eski yıldızı kameraların önünde İmamoğlu'ndan iş istedi