Yine sahte içki kabusu: 33 kişi öldü, 20 kişi yoğun bakımda!

Ankara Valisi Şahin, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

Başkent Ankara'da sahte içki tüketen 33 kişi hayatını kaybetti. Ankara'da sahte içki kullanan 20 kişi ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin ayrıca il genelinde sahte alkollü içki üretimi yapan 32 kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.

Çalışmalar sonucu yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini veren Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini anlattı.

Şahin, vatandaşlardan sahte alkollü içecek satan kişileri ihbar etmelerini istedi.

İşte Şahin'in açıklamalarından satırbaşları:

"Bizim için burada dikkat çekici ve çok üzücü olan şey ise maalesef bu sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

DHA / İHA