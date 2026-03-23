  Yine, yeniden öğrenci affı geliyor... Ayrıntılar belli oldu!

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı Yükseköğretim Kanunu teklifiyle binlerce öğrenciye üniversite yolu yeniden açılıyor. 1 Temmuz 2022 sonrası ilişiği kesilenleri kapsayan afta, "program süresinin yarısını tamamlama" şartı dikkat çekiyor. Lisans, ön lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsayan düzenlemede disiplin cezalarına dair sert yaptırımlar da yolda.

Yükseköğretim sisteminde uzun süredir beklenen öğrenci affı düzenlemesinin teknik ayrıntıları netleşti. AK Parti grubu tarafından hazırlanan yeni kanun teklifi, eğitimini yarıda bırakan gençler için umut oldu.

İktidarın yeni af düzenlemesinden yararlanabilmek için ilk kriter tarih oldu. Buna göre; 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun (disiplin suçları hariç tutulabilir) üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler aftan faydalanabilecek.

Afta en dikkat çeken madde "eğitim süresi" oldu. Öğrencilerin kayıtlı oldukları programın toplam süresinin en az yarısını tamamlamış olmaları gerekecek.

Sabah gazetesindeki habere göre 4 yllık lisansta en az 2 yılını, 2 yıllık ön lisansta ise en az 1 yılını tamamlayanlar af başvurusu yapabilecek.

Yüksek Lisans ve Doktora Da Kapsamda

Af sadece lisansla sınırlı kalmıyor. Tez döneminde çalışmasını bırakan veya tezi reddedilen lisansüstü öğrencileri için de alternatif modeller masada. Bu sayede akademik kariyeri yarım kalanlar için de geri dönüş imkanı sağlanacak.

Disiplin Kuralları Sertleşiyor

Düzenleme sadece af değil, disiplin yönetmeliğinde de köklü değişiklikler getiriyor.

Buna göre, terör propagandası yapan veya şiddet içerikli materyal asan öğrencilere bir yarıyıl uzaklaştırma verilecek. Başkası adına tez/makale yazan veya bu materyalleri kullananların unvanları geri alınacak ve meslekten ihraçları gündeme gelecek.

Yasa teklifi son incelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Onayın ardından TBMM Genel Kurulu’na gelerek yasallaşması beklenen düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandığı an yürürlüğe girecek.

Sabah Gazetesi

