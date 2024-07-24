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Yine zam, yeniden zam: Şimdide alkolsüz içeceklere zam yağdı

Yine zam, yeniden zam: Şimdide alkolsüz içeceklere zam yağdı
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Alkollü içeceklere peş peşe gelen zamların ardından şimdi de limonatadan, gazoza alkolsüz içeceklere zam geldi.

ÖTV’ye Temmuz ayında yapılan zammın ardından vatandaşın sırtına bindirilen zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Alkollü içeceklerin ardından alkolsüz içeceklere de zam yağdı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bazı Uludağ İçecek ürünlerine zam geldiğini açıkladı.

"Uludağ limonata ve 1 lt Frutti extra lar fiyatlarına % 15 ile %19.5 #ZamGeldi" diyen Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Alkollü içeceklere peş peşe gelen zamların ardından şimdi de limonatadan, gazoza alkolsüz içeceklere zam geldi.

 

Etiketler uludağ alkolsüz içecekler zam yeni zam zam geldi uğur dündar
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