Yiyecek otomatlarının serüveni ve xy-dle-10c yiyecek otomatının gelişimi

1926 da ise alkolsüz içecek makinası olarak kullanılmaya başlandı. 1937 ve 1950 arasında halka açık olmayan fabrika, işyeri, hastane, havaalanı gibi yerlerde paketlenmiş yiyeceklerin satışı için kulanılmaya devam ederek hayatımıza girme alanında ciddi yol katetmiştir.

1950 lerden sonra ise gazete, kâğıt, bilet, kart, kozmetik ürünleri gibi alanlarda halka açık olarak yaygınlaşmıştır. bu yıllardan sonra ise hızla tüm halkın istediği zaman kullanabileceği yerlerde yaygınlaşmış ve hemen hemen her alandaki ihtiyaçlarımıza cevap vermeye başlamış.

satış otomatlarının yaygınlaşmasının en önemli sebebi maliyetleri düşürmesi olmuştur. yani personel, enerji ve kira gibi masrafları minimize etmesi ile birlikte 7 gün 24 saat hizmete devam edebilmesi, yaygınlaşmasında ki önemli etkenlerdendir. ülkemizde ise yiyecek otomatlarıyla son yıllarda sıkça karşılaşmaktayız. metro beklerken durakta, hastaneye gittiğimizde karşımızda, fabrikalarda çalışma alanlarında, okullarda öğrencilerin ulaşabileceği her noktada, havalimanlarında yanıbaşımızda yani anlayacağınız neredeyse hayatımızın her alanında yanımızda bir otomat belirebiliyor.

otomatları gruplandıracak olursak, gıda otomatları ve hizmet/oyun otomatları olarak ikiye ayırabiliriz. bunun yanında gıda otomatları ise yiyecek otomatları ve sıcak içecek, soğuk içecek otomatları olarak çeşitlenmektedir. içecek otomatlarından sadece sıcak veya soğuk içecek ihtiyaçlarımızı giderebilmekteyiz. yiyecek otomatlarından ise açlığımızı bastırabilmek adına birçok atıştırmalık ürünü alabilmekteyiz. yiyecek otomatları; içlerinde bulundurduğu soğutma sistemleri sayesinde atıştırmalık ürünlerin tazeliğini koruyarak müşterilere sunması da büyük bir avantaj olmaktadır.

bu otomat gruplarından ise; hızla akan hayat maratonunda açlığımızı bastırmak için aperatif çözümler ile karşımıza bir yiyecek otomatı çıkmakta, peki bu otomatların o noktalara geliş hikâyesi nasıl.

şuan için yerli üretimin yetersiz olması ve gelişmeye ihtiyacı olduğundan, bu hizmetlerde yurt dışından ithalatçı firmalar aracılığı ile ülkemize getirilen makinalar ile verilmeye devam etmektedir. özellikle son yıllarda telekominikasyon, otomotiv gibi sektörlerde teknoloji atağı yapan çin, otomat sektöründe de ülke olarak hızlıca güncellenen otomat sistemleriylede adını üretici lider ülke konumuna getirmiştir. bilgisayar tabanlı programları ile her yeni teknolojiye hızlıca güncellenen otomat sistemleri, ülkemizde yiyecek otomatları ihtiyacını çözmüştür. otomat işletmeciliği yapan firmalara uygun fiyatlı yatırım ile maliyetinin geri dönüşünü hızlandırdığı gibi, alış-veriş yapan biz müşterilere ise kolay kullanım sağlayarak ürünü teslim garantisi ile sunuyor.

bu çerçevede, alanında iddalı çin firmaları olan “hunan tcn vending machine co.,ltd” ile “hunan xing yuan technology co.,ltd” firmalarının ürünlerini ülkemizde son yıllarda çokça görmekteyiz.

bil hassa otomat sektöründe iş ve istihdam sağlayan firmaların göz bebeği konumuna yükselen yiyecek otomatı; “hunan xing yuan technology co.,ltd” firmasından ithal edilen xy-dle-10c modelli yiyecek otomatı olmuştur.

otomat işletmeciliği yapan firmalara; kaliteyi piyasa şartlarına göre en iyi fiyat ile ulaştırması ve 7 den 70 e her kesime kolay alış-veriş imkânı sunması xy-dle-10c modelli yiyecek otomatını tercih sebebi yapmıştır.

bu otomatları ülkemizde hizmete sunan ve türkiye distribütörlüğünü yaparak sadece otomatları değil, gerekli yedek parça ve ekipman desteğinide başarıyla sunan “bk otomat san. ve tic. ltd. şti.” firmasına da başarılar dileriz.