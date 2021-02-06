YKS başvuru ücretlerine okkalı zam

26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Çeşitli aşamalarla yapılan sınavlara başvuru ücretleri ise yüzde 29 zamlandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021-YKS başvuru kılavuzunun yayımlandığını, başvuruların 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılabileceğini belirtti.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruda ise 2021 YKS kapsamında, 26 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran’da Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) sınavının uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, “Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir” denildi.

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ENFLASYON YÜZDE 15, SINAV ZAMMI YÜZDE 29

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) adlarıyla ayrı ayrı yapılan sınavlara başvuru ücretleri ise zamlandı. 2020’de her bir sınavın ücreti 70 TL iken bu yıl girilecek sınavlar için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlendi. Enflasyonun yüzde 15 olarak açıklandığı dönemde sınav ücretlerine yapılan yüzde zam yüzde 29 oldu.

Sınava girecek öğrencilerin çoğu istedikleri üniversitelere yerleştirilebilmek için TYT ve AYT’ye giriyor. Bu öğrenciler 180 TL başvuru ücreti ödeyecek. Yabancı dille alım yapan üniversiteleri tercih edecekler en az iki sınava gireceklerinden 180 TL ödeyecek. Farklı alanlarda tercih yapmayı düşünen ve dolayısıyla üç sınava da gireceklerin ödeyeceği başvuru ücreti ise 270 TL olmuş olacak.

Diğer yandan CHP'li Erdoğan Toprak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zamma tepki gösterdi.