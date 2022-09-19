YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS ek yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99’u doldu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir" denildi.

Açıklamada, ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısının 96 bin 15’ten 19 bin 358’e düştüğü belirtildi.