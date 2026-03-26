YKS için geri sayım sürerken, 87 yaşındaki bir aday da 16 yaşındaki gençlerle yarışacak!

Türkiye’nin en kapsamlı eğitim maratonu olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başlarken, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy’un açıkladığı istatistikler "okumanın yaşı yoktur" dedirten cinsten. 2026 yılı Haziran ayında gerçekleşecek sınavlara tam 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. Başvuruların en dikkat çeken detayı ise 87 yaşındaki bir adayın üniversite hayali için ter dökecek olması.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 20-21 Haziran'da yapılacak 2026 YKS istatistiklerini paylaştı! 2.4 milyonu aşkın adayın başvurduğu sınavda, 87 yaşındaki bir aday "en yaşlı katılımcı" olarak tarihe geçerken, 34 yaş üstü kadın kontenjanı için 83 bin 730 kişi başvurdu. Anadolu Liseleri 978 bin başvuru ile zirvede yer alırken, sonuçlar için 22 Temmuz tarihi işaret edildi.

YKS 2026 Sınav ve Sonuç Takvimi

Oturum / İşlem Tarih Saat TYT (1. Oturum) 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15 AYT (2. Oturum) 21 Haziran 2026 Pazar 10.15 YDT (3. Oturum) 21 Haziran 2026 Pazar 15.45 Sonuçların İlanı 22 Temmuz 2026 -

6 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları, 2 Mart saat 23.59' da sona erdi. 10-12 Mart tarihlerinde geç başvuruları alınan sınavın, 20-21 Haziran tarihlerinde düzenleneceği belirtilirken, sonuçların ise 22 Temmuz'da açıklanacağı ifade edildi. YKS başvurularıyla ilgili verileri açıklayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "YKS'nin 20 Haziran Cumartesi saat 10.15' te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 195 bin 85, Arapçadan 4 bin 181, Almancadan 2 bin 552, Fransızcadan 919, Rusçadan 942 kişi olmak üzere toplam 203 bin 679 aday katılacak" ifadelerine yer verdi.

"Adayların 978 bin 387'si Anadolu lisesinden"

YKS'ye en fazla başvuruların Anadolu liselerinden gerçekleştiğini belirten Ersoy, "Adayların 978 bin 387' si Anadolu lisesi, 514 bin 773' ü meslek lisesi, 294 bin 58' i açık öğretim lisesi, 186 bin 792' si imam hatip lisesi, 104 bin 267' si fen lisesi, 15 bin 375' i sosyal bilimler lisesi, 18 bin 730' u spor ve güzel sanatlar lisesi, 5 bin 938' i teknik lise, 4 bin 962' si öğretmen liselerinden, 302 bin 278 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda. Başvuranlardan 793 bin 414 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 56 bin 764, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 244 bin 744, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 206 bin 664, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 69 bin 850 oldu. Adayların 921 bin 225' i sınava ilk kez başvuru yaparken, 665 bin 89 adayın ikinci başvurusu, 447 bin 57 adayın üçüncü başvurusu, 198 bin 901 adayın dördüncü başvurusu, 193 bin 288 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda" ifadelerini kullandı.

En yaşlı adayın 87 yaşında olduğu belirtildi

Sınavın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde, 254 sınav merkezinde uygulanacağını aktaran ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, adayların ihtiyaç durumlarını dikkate alınarak Antalya/Gazipaşa, Konya/Ilgın, Aydın/Kuşadası ve Trabzon/Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde YKS'nin ilk kez gerçekleştireceklerini vurguladı. En genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğunun detayını veren Ersoy, "Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. En fazla başvuru 696 bin 766 ile 18 yaş grubundan geldi. 50 yaş ve üzeri 20 bin 159 aday sınava başvurdu" dedi.

"34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 730 oldu"

YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 487'sini kadın, 1 milyon 101 bin 73' ünün erkeklerin oluşturduğunu aktaran Ersoy, "34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 730 oldu. İl bazında en fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Bursa ve Gaziantep bu illerimizi takip etti. Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alınacak. İhtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel gibi destekler sağlanacak. Ayrıca sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmıyor. Bu kapsamda YKS' ye başvuran 10 bin 880 aday sınav ücretinden muaf tutuldu. YKS, eğitim ve kariyer yolculuklarının en önemli aşamalarından birisi. Sınava katılacak yaklaşık 2 buçuk milyon adayın emeklerini emanetimiz olarak görüyoruz. Sınavın tüm oturumlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Diğer kamu kurumlarıyla iş birliklerimizi, görevli atamalarımızı ve sınav merkezlerindeki çalışmalarımızı adaylar için en uygun takvimde bitireceğiz. Sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum" cümlelerini kullandı.

