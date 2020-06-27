YKS ilk oturum sona erdi ! 2020 TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınavı YKS’nin ilk aşaması sona erdi. Saat 10.15’te başlayan ve 165 dakika süren sınav saat 13.00’te tamamlandı. Sınavın bitmesinin ardından gözler TYT soru ve cevaplarına çevrildi. TYT puanını tahmini olarak hesaplamak isteyen üniversite adaylarını doğru yanlış ve netlerini öğrenmek için ÖSYM tarafından soru kitapçığının yayınlanmasını bekliyor. Peki, 2020 YKS TYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, merak edilen detaylar…

TYT SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından henüz TYT soru kitapçığı yayınlanmadı. Bununla birlikte soru kitapçığının ne zaman yayınlanacağı da henüz bilinmiyor. Bununla birlikte geçmiş yıllardaki deneyimler göz önüne alındığında soru kitapçıklarının ÖSYM tarafından YKS’nin tamamlanmasının ardından yani yarın ki AYT ve YDT oturumlarının ardından akşam saatlerinde veya Pazartesi günü öğle saatlerine kadar yayınlanması bekleniyor.

Üniversite adayları ÖSYM’nin duyurular sayfasını takip ederek TYT soru kitapçığının yayınlanıp yayınlanmadığını öğrenebilecekler. İşte, ÖSYM duyurular sayfası…