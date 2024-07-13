YKS sonuçları için geri sayım başladı
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3 milyondan fazla adayın beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklanacak.
Adaylar 2024 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.
2024 YKS Tercih Kılavuzu’nun açıklamasının ardından da milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak.
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