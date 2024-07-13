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YKS sonuçları için geri sayım başladı

YKS sonuçları için geri sayım başladı
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3 milyondan fazla adayın beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

 Adaylar 2024 YKS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler. 

2024 YKS Tercih Kılavuzu’nun açıklamasının ardından da milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. 

Etiketler yks sınav sonuçları ösym yükseköğretim kurumları sınavı
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