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YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinde erişime açıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM’nin internet sitesinde saat 18.50 itibarıyla erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.

 

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