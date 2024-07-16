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YKS tercih tarihleri belli oldu

YKS tercih tarihleri belli oldu
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ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS tercihlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

YKS sonuçlarının sayısal verileri açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme puanlarına göre, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 59, sayısalda 162, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dilde 13 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Verilere göre, TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 301 bin 508'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 243 bin 203'ü, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan 62 bin 294'sı sınava katılmadı.

Katılımcılardan, TYT oturumunda 287, AYT'de 47, YDT'de 6 olmak üzere 340 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

Yerleştirme puanları

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen 2024-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 59, sayısalda 162, sözelde 3, eşit ağırlıkta 5, dilde 13 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ayrıca TYT'de 2 milyon 755 bin 277, sayısalda 1 milyon 307 bin 7, sözelde 1 milyon 423 bin 849, eşit ağırlıkta 1 milyon 703 bin 833, dilde 153 bin 648 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.

Etiketler ösym yks tercih tarihleri
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