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YKS Türkiye 1’incisi hayatını kaybetti

YKS Türkiye 1’incisi hayatını kaybetti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birincisi olan ve doktor olma hayalleri kurduğu öğrenilen 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin, Çanakkale Biga İlçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Aslen Sinop’lu olan ve babasının iş durumu nedeniyle Çanakkale’de oturan YKS Türkiye Birincisi 20 yaşındaki Necati Kaan Şahin, Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı’nda trafik kazası geçirdi. İddialara göre 24 yaşındaki M.A.Ş. yönetimindeki otomobil, kavşakta Necati Kaan Şahin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş, bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve 1.35 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SEL FELAKETİNDEN DOLAYI HABER VERİLEMEDİ

Necati Kaan Şahin’in Gebze’de ikamet eden ve kendisi ile aynı ismi taşıyan dedesi ve diğer yakınlarının memleketleri Sinop’ta köyde bulunduğu, bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle olaydan haberlerinin olmadığı ve ulaşım sıkıntısı nedeniyle kendilerine henüz haber verilemediği öğrenildi.

Etiketler Necati Kaan Şahin
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