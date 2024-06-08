YKS'de elektrik kesintisi krizi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında yaşanan elektrik kesintisi, velilerin tepkisine neden oldu.
Ferahimşalvuz Mahallesi'nde TOBB Teknik Anadolu Lisesi'nin bilinmeyen nedenle elektriği kesildi. Yetkililerin haber vermesi üzerine ekipler, okula seyyar jeneratör getirdi. Ekipler, çalıştırılacak jeneratörün devreye girmesiyle sınavdaki öğrencilerin konsantrasyonunun bozulacağı gerekçesiyle devreye almadı. Velilerle ekipler arasında tartışma yaşandı. Çocukları sınavda olan veliler, yaşananlara tepki gösterdi.
DHA
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