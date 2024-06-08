YKS'de elektrik kesintisi krizi

''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı

Ahmet Çakar'dan Beyaz TV'ye rest: ''Kimsiniz ulan siz ?''

5 dev bankadan altın tahmini: Altın fiyatları yükselişe devam edecek mi?

Baraj gölü köyü böldü, kimileri taşındı, kimileri ise göl manzarasının keyfini sürüyor

Bu da Hasan Can Kaya'nın ''sı*ış hikayesi'' oldu