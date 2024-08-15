YKS'de ilk 100'e giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi'ne yerleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) birinci olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş ile ilk 100'e giren 23 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde okuyacak.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavlarda birinci olan ve ilk 100'e giren öğrencilerin okuyacakları üniversite ile bölümleri de belli oldu.

TÜBİTAK ek puanıyla Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sayısal alanında Türkiye birincileri olan Çöne ve Özateş, İstanbul Medipol Üniversitesi'nin İngilizce tıp eğitimi veren Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) kazandı.

AYT sayısal alanında Türkiye 3'üncüsü Baki Yiğit Tomruk, 5'incisi Ayşe Tuğçe Tepe, 8'incisi Talha Özer, 9'uncusu Ali Eren Al, 15'incisi Enes Kiraz, 28'incisi Salih Köser, 30'uncusu Zeynep Sude Düz ve 31'incisi Talha Topçu da UTF'ye yerleşti.

Sözel puan türünde Türkiye 6'ıncısı olan Furkan Pamukcu İletişim Fakültesini, YKS'yi ilk 100'de tamamlayan 14 öğrenci de Tıp Fakültesini kazandı.

"İnşallah her biri geleceğin Aziz Sancar'ı olacaktır"

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, YKS'de dereceye girerek üniversitelerini tercih eden öğrencilerin katılımıyla okulun Güney Kampüsü'nde basın toplantısı düzenledi.

Ceran, konuşmasında, 2010'da öğrenci almaya başlayan üniversitenin kuruluşundan bu yana hem kalite hem de sayısal büyüme anlamındaki çalışmaları birlikte yürüttüğünü, gelinen noktada da belli bir sayısal büyüme yakaladığını ifade etti.

Üniversitenin 45 bin öğrenci, 50 bine yakın mezunuyla Türkiye'de sayılı üniversiteler arasına girdiğini belirten Ceran, bundan sonraki tüm gayretlerinin kaliteye ağırlık vererek, dünyanın saygın üniversiteleri arasında yer almak ve burada kalıcı olmak olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Ömer Ceran, gençlerin neden İstanbul Medipol Üniversitesi'ni tercih ettiğine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sene ilk 100'de 24 sayısal öğrencisi var. İlk 10'da 6 öğrenci Medipol'de. Ayrıca, İletişim Fakültesini kazanan Türkiye 6'ıncısı öğrencimiz var. Onların hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu öğrencilerimize hazırlık sınıfını yurt dışında okutuyoruz İngilizce dil eğitimleri tamamlansın diye. Süreç boyunca araştırma laboratuvarlarına girebiliyorlar. Belli alanlarda, özellikle bilgisayar mühendisliğinde çift ana dal (ÇAP) yapma imkanları var. İleriki senelerde de stajlarını yurt dışında yapmalarını sağlıyoruz. Bütün amacımız bu kıymetli zeki, çalışkan gençlerimizin heba olmaması. Onlar için eğitimde her türlü desteği verelim ve yurt dışında, yurt içinde olsun gerekli donanımı kazansınlar ama dönüşleri mutlaka Türkiye olsun. İnşallah her biri geleceğin Aziz Sancar'ı olacaktır. Bizim buna olan inancımız tam."

Ceran, öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

YKS şampiyonları sınava hazırlık süreçlerini ve gelecek hedeflerini anlattı

Daha sonra söz alan YKS birincisi Zeynep Naz Çöne, Ankara Pursaklar Fen Lisesi'nden mezun olduğunu, YKS'de sayısal alanda 349'uncu sırayı elde ettiğini ancak biyoloji olimpiyatlarından ek puanı bulunduğu için tam puanı geçerek birinci olduğunu ve tıp fakültesini tercih ettiğini söyledi.

Küçükken doktorluk gibi bir hedefi olmasa da özellikle lise yıllarında bilime tutkusu olduğunu ve bu alanda çalışmak istediğini fark ettiğini anlatan Çöne, "İleride araştırmacı hekim olmayı planlıyorum. Özellikle de Medipol'ün sunduğu REMER labları olsun öğrencilere sağladığı imkanlar olsun burada temel bilim alanlarında kendimi daha çok geliştirebileceğimi hissediyorum." ifadesini kullandı.

YKS birincisi Mustafa Özateş de Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi'nden mezun olduğunu, sayısalda 55'inci olduğunu ancak ulusal kimya olimpiyatlarından elde ettiği ek puanıyla Türkiye birinciliğini elde ettiğini söyledi.

Başarılı olmasını sağlayan etkenlerden bahseden Özateş, "Bilim insanlarının başarı hikayeleri beni etkiliyordu. Aziz Sancar olsun diğerleri olsun zor şartlar altında bile çalışarak başarılı olunabileceğini bana gösteriyorlardı. Ben de o yüzden başarabileceğime inandım." dedi.

Özateş, sınava hazırlanan öğrencilere düzenli çalışmalarını tavsiye etti.

Sayısalda Türkiye 3'üncüsü olan Baki Yiğit Tomruk ise Keçiören Fen Lisesi'nden mezun olduğunu aktardı. Uluslararası Tıp Fakültesi okuyacağını, ayrıca bilgisayar mühendisliğinden çift ana dal yapmayı planladığını aktaran Tomruk, kariyerini bu yönde şekillendireceğini dile getirdi.

Tomruk, sınava hazırlanırken hedeflerini düşünerek motive olduğunu anlatarak, "Çocukluk hedefim tıptı. Sonrasında özellikle lisenin son 2 yılında biraz daha mühendisliğe kaymaya başlamıştım. O yüzden biraz kafam karışıktı ama her zaman hedefim en yukarısıydı; ilk 100, ilk 10. Tercihler açıklandıktan sonra 'tıp mı mühendislik mi?' durumuna döndü biraz hedef konusunda. İkisi arasında tercih etmek gerekince de üniversiteleri gezdim, bölümlere baktım. Buranın çift ana dal imkanı, yurt dışı olanakları, burs imkanları birleşince en doğru yer gibi geldi. O yüzden tercihimi buradan yana kullandım." diye konuştu.

Türkiye 5'incisi Ayşe Tuğçe Tepe, Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesi mezunu olduğunu belirterek, "11'inci sınıfın yazında denemelerde başarısız olmaya başladığımda 'Ben bu değilim. Artık daha çok çalışmalıyım.' dedim. O zamandan beri çok sıkı çalışıyorum. Sonucunu da alıyorum." ifadesini kullandı.