  YKS'ye günler kala uzmanından kritik uyarı: İşte adayların en sık yaptığı 5 hata...

20-21 Haziran'da yapılacak 2026 YKS'ye sayılı günler kala heyecan dorukta. İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörü Gonca Kırpıkoğlu, üniversite adaylarının sınav öncesi son günlerde en sık yaptığı 5 kritik hatayı açıkladı.

Milyonlarca üniversite adayının büyük bir heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala öğrenciler kadar ailelerinde de stres seviyesi artarken; uzmanlar, uzun hazırlık sürecinin son virajında yapılan küçük hataların sınav performansını doğrudan etkilediği konusunda uyarıyor.

İstanbul'da özel bir üniversitede Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörlüğü görevini yürüten Gonca Kırpıkoğlu, adayların son günlerdeki psikolojik ve fiziksel dengelerini korumalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, süreçte en sık düşülen 5 kritik hatayı tek tek sıraladı.

İşte YKS Öncesi Kesinlikle Uzak Durulması Gereken 5 Hata

Sınav öncesindeki bu hassas sürecin doğru yönetilmesine yönelik tavsiyelerde bulunan uzman isim Gonca Kırpıkoğlu'nun adaylara yönelik uyarıları şu şekilde:

Yeni Konulara Yönelmek: Sınava bu kadar kısa bir süre kala sıfırdan yeni konular öğrenmeye çalışmak, adaylarda büyük bir kaygı yaratabiliyor. Bunun yerine bol bol tekrar yapmak, deneme analizleri üzerinden gitmek ve eksik görülen noktalara odaklanmak çok daha verimli bir stratejidir.

Uyku ve Beslenme Düzenini Bozmak: Gece geç saatlere kadar ders çalışmak zihinsel performansı olumsuz etkiler. Öğrencilerin biyolojik saatlerini sınav gününe göre planlamaları, uyku düzenlerini korumaları ve midelerini yoracak, daha önce denenmemiş ağır yiyeceklerden uzak durmaları hayati önem taşıyor.

Net Sayılarına ve Kıyaslamalara Odaklanmak: Son denemelerde her zaman istenilen sonuçlar alınamayabilir. Denemelerin asıl amacı net saymak değil, eksikleri görmektir. Öğrenciler kendilerini başkalarıyla kıyaslamak yerine sadece kendi bireysel gelişimlerine odaklanmalıdır.

Alışılmış Sınav Stratejisini Değiştirmek: Aylardır denemelerde uygulanan soru çözüm sırasını veya zaman yönetimini son günlerde aniden değiştirmek, dikkati olumsuz etkiler. Adayların sınav anında da alışık oldukları o düzeni korumaları en sağlıklı yol olacaktır.

Kaygıyı Tamamen Yok Etmeye Çalışmak: Belirli bir seviyedeki sınav kaygısı aslında son derece doğal ve gereklidir. Önemli olan bu stresi tamamen sıfırlamak değil, doğru şekilde yönetebilmektir. Zihni rahatlatacak kısa yürüyüşler ve nefes egzersizleri bu süreçte oldukça etkilidir.

"YKS Hayatın Tamamını Belirleyen Bir Süreç Değil"

Öğrencilerin kendilerine gereğinden fazla yüklenmek yerine bugüne kadar verdikleri yoğun emeğe güvenmeleri gerektiğinin altını çizen Kırpıkoğlu, "YKS elbette önemli bir sınav ancak tek başına hayatın tamamını belirleyen bir son değil. Bu nedenle adayların kaygıya değil; düzenli uykuya, doğru planlamaya ve psikolojik dengeye odaklanmaları şart. Sınav öncesindeki bu süreci doğru yönetmek, sınav anındaki başarıyı da doğrudan artıracaktır." ifadelerini kullandı.

