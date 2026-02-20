Yoğun bakıma alınan Belediye Başkanı Fuat Köse'den müjdeli haber

  1. Anasayfa
Kalp krizi riski nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Evinde aniden rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Burada gerçekleştirilen anjiyo işleminde damar tıkanıklığı tespit edilen Köse'ye stent takılmıştı.

Tedavi sürecinin olumlu seyretmesi üzerine yoğun bakımdan servise alınan Köse'nin yapılan son kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doktorların önerisi üzerine Köse'nin bir süre evinde istirahat edeceği ve kontrollerinin sürdürüleceği belirtildi.

Öte yandan Köse'nin sağlık durumunun iyiye gitmesi, belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

