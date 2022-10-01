Yoğun bakımdan çıkan Rahime yaşadığı dehşeti anlattı

Mersin'de erkek arkadaşı Hasan Sevinçer tarafından feci şekilde dövülen ve 4 gündür yoğun bakımda yatan Rahime E., yoğun bakımdan çıktıktan sonra yaşadığı dehşeti anlattı

Olay, 26 Eylül'de Mersin'in Silifke ilçesi İncekum Sahili'nde meydana geldi. Rahime E. ve erkek arkadaşı Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker, sahilde vakit geçirdi. Akşam saatlerinde iddiaya göre, Sevinçer ile E. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sevinçer, E.'e araçtaki krikoyla vurup yumrukladı, yanında getirdiği bıçakla da zarar verdi.

Hasan Sevinçer, arkadaşı Mustafa Göker ile birlikte Rahime E.'i araca bindirerek evine getirdi. Kızını kanlar içinde gören Rahime E.'in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. E., sağlık görevlilerince ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Sevinçer ve Mustafa Göker, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

MEZARLIĞA GÖTÜRÜP DÖVMÜŞLER

5 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Rahime E., hayati tehlikeyi atlattı. Bilinci yerine gelen E., yaşadıklarını anlattı. E., "İncekum’dan arabayla aldılar beni. Döve döve mezarlığa götürdü. Orada kaçmaya çalıştım ancak başaramadım. Kafama taşla vurdu" dedi.