Yoğun bakımdan çıktı her şeyi anlattı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, üniversite öğrencisi genç kızın eski sevgilisi ve arkadaşları arasında yaşanan tartışma sırasında, otomobille ezilerek yaralanmasıyla ilgili 4 sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan İ.D. katıldı. Aracın çarpmasıyla yaralanıp uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilen Ece Çelikde duruşmada bulundu.

Söz verilen Çelik, sanık İ.D. ile daha önce sevgili olduklarını ayrıldıktan sonra arkadaşlıklarının sürdüğünü anlattı.

Olay günü İ.D'nin kendisini araması üzerine buluştuklarını dile getiren Çelik, "Bana ‘yeniden sevgili olalım mı?’ dedi. Ben da ‘hayır’ diye cevap verdim. Birkaç defa ısrar etti. Kabul etmedim. Daha sonra beni evin önüne getirdi." ifadesini kullandı.

Çelik, burada yaşanan tartışmada, İ.D'nin kendisine bilerek aracıyla çarptığını iddia etti.

Sanık İ.D. ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2017'de Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi Ece Çelik'in (23), eski sevgilisi ve arkadaşları arasında yaşanan tartışma sırasında otomobille ezilerek ağır yaralanmasıyla ilgili 4 sanık hakkında 16 yıldan 21 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.