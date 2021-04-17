  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yoğun bakımdan çıktı, ilk sözü ''aşı yaptırın'' oldu

Yoğun bakımdan çıktı, ilk sözü ''aşı yaptırın'' oldu

Koronavirüs tedavisi sonrası yoğun bakımdan çıkan kadının ilk sözleri, "Vatandaşlarımız sırası geldiğinde kesinlikle aşılarını yaptırsınlar, kesinlikle hijyen kurallarına uysunlar" oldu.

Ev kadını Özlem Güngör, 10 gün önce koronavirüse yakalandı. Güngör, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aynı zamanda kronik astım hastası olan Güngör, nefes darlığı yaşamaya başlayınca yoğun bakıma alındı. Güngör, yoğun bakımda 5 gün süren tedaviyle hastalığı yendi. Güngör, DHA'nın görüntülediği yoğun bakımda doktorundan testinin negatife döndüğünü ve taburcu edileceğini öğrendi. O an duygularını anlatan Güngör, kronik rahatsızlığı bulunduğu için koronavirüse yakalandığında çok korktuğunu söyledi. Güngör, "5 gündür burada yoğun bakımda yatıyorum. 9 yaşımdan beri astım rahatsızlığım olduğu için nefes açlığını zaman zaman yaşıyordum zaten; ama böyle bir nefes açlığı ilk defa oldu. Fakat şu anda şükür ki hızlı bir şekilde rahatladım. Şu an çok mutluyum. Buradan çıkıp evime gittiğimde ilk yapacağım şey 'temizlik' olacak. Vatandaşlarımız sırası geldiğinde kesinlikle aşılarını yaptırsınlar, kesinlikle hijyen kurallarına uysunlar. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etsinler" diye konuştu.

'NEFES ALIP VERMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORDU'
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Öğretim Üyesi Hakan Dayanır ise Güngör'ü 5 gün önce yoğun bakıma aldıklarını bildirerek, "Servise yatırdığımızda kendisinde oksijen ihtiyacı arttığı için yoğun bakıma yönlendirildi. Hastamız ilk geldiğinde oksijen açlığı vardı. Ve nefes alıp vermekte güçlük çekiyordu. Daha önceden de astım hastası olduğu için oksijen sıkıntısı yaşıyordu. Bu yüzden de biz hastaya ciddi bir şekilde yoğun bakım şartlarında müdahale ettik. Tedavisini yaptık. Ve bugün de hayırlısıyla hastamızı yoğun bakımdan taburcu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler kadnı aşı yoğun bakım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aman Nisa görmesin! Barış Murat Yağcı'nın o mesajları ifşa oldu
Canlı yayında ''işte kabinede değişecek isimler'' diyerek açıkladı
Anlaşıldı güneşe yine hasret kalacağız! Hem yağış, hem de toz taşınımı geliyor!
Marketler, fırınlar... İşte haftasonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları
Araç sahipleri dikkat! Yeni karar alındı, Mayıs'ta yürürlüğe girecek
Meğer koronavirüse karşı en güçlü savaşçı mutfakta gizliymiş!
Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Meğer Necmettin Batırel'i dinlemişler''
Meğer devletin kasasında da kripto para varmış!
Nihat Hatipoğlu'na canlı yayında ilginç soru
Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış