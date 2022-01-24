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Yoğun kar yağışına dayanamadı: İstanbul Havalimanı'nda çökme

İstanbul Havalimanı'nın Turkish Cargo'ya hizmet sunan kargo terminalinde çökme meydana geldiği açıklandı.

İstanbul Havalimanı'nda kargo terminalinde çökme meydana geldi.

Sosyal medyada yapılan fotoğraf ve video paylaşımlarının ardından Türk Hava Yolları'ndan ilk açıklama geldi. 

 Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Çökme anının görüntüleri Airport Haber'de

Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisteki çökme anına ait kamera kayıtları Airport Haber internet sitesinde yayınlandı.

Dışarıda yoğun yar yağışı devam ederken meydana gelen çöküntü sırasında tesisin içinde kimse olmaması kazanın sadece maddi hasarla atlatılmasını sağladı. 

Etiketler havalimanı kargo tesisi çatı
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