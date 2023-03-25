Yoğun sis İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu: Seferler iptal!

İstanbul'da deniz ulaşımını yoğun sis vurdu. Şehir Hatları birçok seferin yapılamadığını duyurdu.

İstanbul’da yoğun sisin etkisini göstermesiyle, birçok vapur seferi yapılamıyor.

Şehir Hatları birçok seferin yapılamadığını açıklarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de sis nedeniyle Boğaz'da gemi geçişinin çift taraflı askıya aldı.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, sis nedeniyle yapılamayan seferler ise şöyle sıralandı:

Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Kadıköy-Beşiktaş

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Kabataş-Adalar

Kadıköy-Kabataş

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Uzun Boğaz Turu

Kısa Boğaz Turu

Anadolukavağı-Üsküdar

Maltepe-Adalar

Üsküdar-Haliç

Kadıköy-Haliç

Kabataş-Çengelköy

Bostancı-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Anlayışınız için teşekkür ederiz.