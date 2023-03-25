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Yoğun sis İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu: Seferler iptal!

Yoğun sis İstanbul'da deniz ulaşımını vurdu: Seferler iptal!
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İstanbul'da deniz ulaşımını yoğun sis vurdu. Şehir Hatları birçok seferin yapılamadığını duyurdu.

İstanbul’da yoğun sisin etkisini göstermesiyle, birçok vapur seferi yapılamıyor.

Şehir Hatları birçok seferin yapılamadığını açıklarken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de sis nedeniyle Boğaz'da gemi geçişinin çift taraflı askıya aldı.

 Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, sis nedeniyle yapılamayan seferler ise şöyle sıralandı:

Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Kadıköy-Beşiktaş
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Kadıköy-Karaköy-Eminönü
Üsküdar-Karaköy-Eminönü
Kabataş-Adalar
Kadıköy-Kabataş
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Uzun Boğaz Turu
Kısa Boğaz Turu
Anadolukavağı-Üsküdar
Maltepe-Adalar
Üsküdar-Haliç
Kadıköy-Haliç
Kabataş-Çengelköy
Bostancı-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etiketler yoğun sis istanbul İstanbul deniz
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