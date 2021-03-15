Yoğunluk artınca, İstiklal'e girişler kapatıldı

Bölgede yoğunluğun artması sebebiyle İstiklal Caddesi'nin geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.

Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesine devam edildi. İstanbul'un en yoğun yerlerinden sayılan İstiklal Caddesi de kontrol edildi.

Yoğunluğun artması, tedbirlere uyulmaması üzerine caddeye girişler geçici süreyle kapatıldı.