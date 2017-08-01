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  3. 01 Ağustos 2017 12:41

Yoğurtçu Parkı'nda alarm !

HDP'li vekillerin İstanbul Yoğurtçu Parkı'ndaki eylemi için güvenlik önlemleri artırıldı.

Yoğurtçu Parkı'nda alarm !
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HDP milletvekilleri  tarafından geçen hafta Diyarbakır'da başlatılan 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'nin ikinci ayağı bugün İstanbul'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda devam edecek.  HDP Genel Merkezi, park içinde tutulacak nöbetlerin HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın grup konuşmasının ardından başlayacağını duyurmuştu. 

Yoğurtçu Parkı'nın polis bariyeriyle çevrildiği Yoğurçu Parkı Caddesi'nin de araç trafiğina kapatıldığı görüldü. Park içinde ve dışında polisin yoğun güvenlik önlemi var. Parka girişler için belirlenen  noktada çok sayıda polis bekliyor.  

Bazı partililerin de burada bekleyişi sürüyor. Polis, ses sistemini kuracak görevlilerin dışında içeriye kimsenin girişine izin vermiyor.

Parkın içine asılması için getirilen büyük bir pankart ile bir çadır, polis tarafından kontrol edildikten sonra içeriye sokulmasına izin verildi. HDP Milletvekillerinin saat 12.00 sıralarında parka gelmesi bekleniyor.  

 

DHA

hdp , yoğurtçu parkı
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