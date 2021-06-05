''Yok artık'' dedirten iddia: ''Sedat Peker Netflix'te''

TV ekranlarında ana haber bültenini sunan gazeteci İrfan Değirmenci Netflix’in Sedat Peker’in belgeselini çekmek için hazırlıklara başladığını öne sürdü.

Paylaştığı videolarla Türkiye’nin gündemine oturan Sedat Peker hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Halk TV ekranlarında ana haber bültenini sunan gazeteci İrfan Değirmenci, dijital dizi-film platformu Netflix’in Sedat Peker’in belgeselini çekmek için hazırlıklara başladığını öne sürdü.

“BU POPÜLERLİĞİ KAÇIRMAMIŞ”

“Bu ülkede Müge Anlı’nın programları izlenme rekorları kırıyor. Cinayetlerin aydınlatıldığı, çok karmaşık ilişkiler ağının ortaya serildiği programlara vatandaşlar çok büyük ilgi gösteriyor” diyen Değirmenci, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben zannetmiyorum ki Sedat Peker’in videolarını izlemiyor olsunlar. İzlese de dahi izlediğini söylemeyenler var. 100 milyon izlenmesi var. Sen izlemedin, ben izlemedim. Kim izliyor o zaman bunları?

Netflix, Sedat Peker’in izlenme oranlarını görmüş ve harekete geçmiş diyorlar. Sedat Peker’in iddiaları, hayatı, yaşamı dizi olacakmış deniliyor. Netflix bu popülerliği kaçırmamış. Peker’in yaşamı ve ortaya konulan iddiaların bir belgesel-diziye konu olabileceği belirtiliyor.”