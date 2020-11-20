SON DAKİKA
EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI GÖRÜLDÜ! İŞTE SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Kasım 2020 18:46

Yok artık dedirten olay! Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

Mersin’in Anamur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Yok artık dedirten olay! Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar
A+ A-

Mersin- Antalya karayolunda Pullu virajı mevkisine uyarı amaçlı yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.

Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine maketin çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, yerde 4 boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sökülen maketin yerine yenisinin yerleştirileceği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar da saldırganlara tepki gösterdi.

polis , ateş , maket , maket polis aracı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM