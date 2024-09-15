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''Yok artık'' dedirten olay: Protez saçtan uyuşturucu çıktı

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Karaman’da polisin takibinde olan şahsın yapılan kontrollerde protez saçının içinden uyuşturucu çıktı.

Karaman’da polisin takibinde olan şahıs, protez saçına gizlediği uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve F.B. isimli şahısların Konya’dan Karaman’a uyuşturucu madde getireceği yönde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, şahısların içinde bulunduğu aracı köy yolunda durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmazken, ekipler protez saç takan ve elini devamlı olarak kafasının üzerine koyan M.A’nın tedirgin hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine protez saçı kaldıran polis, şahsın kafasına gizlenmiş 18.32 gram metamfetamin maddesi buldu. Gözaltına alınan 2 şahıs daha sonra emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler uyuşturucu saç saçtan uyuşturucu
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