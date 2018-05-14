Yok artık: ''SOMA'yı da FETÖ Erdoğan'ı düşürmek için yaptı''

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük acılarından birini, 4 yıl önce, dün yaşamıştı. Manisa Soma'daki maden ocağında 301 maden işçisi öldürülmüştü. Dün Tüm Türkiye'de Soma anılmış, katliam protesto edilmişti.

Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu ise bugünkü köşesinde Soma'yı ele alırken, Soma katliamının Erdoğan'ın 2014'te cumhurbaşkanı olmasını engellemek üzere bir FETÖ kumpası olduğunu iddia etti.

Karahasanoğlu, "Adliyeye gittiğinizde, karşılaştığınız üç savcıdan birisi FETÖ mensubu... Üç hakimden birisi FETÖ üyesi... Diğer ikisinden birinin 'FETÖ’nün şirretliğinden korkanlardan' olma ihtimalini... Diğerinin de ulusalcılardan olup, 'Oh Oh.. Ne güzel Tayyip Erdoğan’ı bu vesile ile götürecekler. Ne güzel' mantığında birisi olması ihtimalini dikkate aldığınızda... Yargının hali de ortada..." diye belirtirken, Soma katliamının "tertiplendiğini" ileri sürdü.

Karahasanoğlu, "On binlerce emniyet mensubu... 4.500 hakim-savcısı... İki generalden birisi... On binlerce subay, astsubay... Binlerce öğretim üyesi... Yüzlerce kaymakam... Binlerce bürokrat... Binlerce müfettiş... Elinizde ise... Soma’daki bir madende, 301 kişinin vefat edebileceği bir kazayı(!?) tertiplemek... Eğer vicdanınız yok ise... Nedir? 'Çocuk oyuncağı' değil de nedir"diye belirtti.

Karahasanoğlu, Soma katliamını "ameliyat girişimi"ne benzetirken, "Soma’da yaşanılanların... 'Yok olma' tehdidi altındaki FETÖ örgütünün, son altın vuruştan (15 Temmuz darbe girişimi) önce, denedikleri küçük bir ameliyat girişimi olduğunu söylemek, 'komplo' olarak nitelendirilebilir mi' ifadelerini kullandı.