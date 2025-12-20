  1. Anasayfa
  YÖK Başkanı açıkladı: Bu bölümlerde kontenjanlar düşürülecek!

YÖK Başkanı açıkladı: Bu bölümlerde kontenjanlar düşürülecek

YÖK Başkanı açıkladı: Bu bölümlerde kontenjanlar düşürülecek
Güncelleme:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kontenjan sayısı düşürülecek üniversite bölümlerini açıklarken, öğrenci affı için de topun TBMM'de olduğunu duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’deki yükseköğretim mezunlarının istihdama katılım oranının yüzde 77 seviyesinde olduğunu belirterek, eğitim düzeyi arttıkça iş gücüne katılımın da yükseldiğini söyledi.

İstihdamla bağı zayıflayan veya güncelliğini yitiren programlara yönelik düzenlemelerin sürdüğünü ifade eden Özvar; son üç yılda 175 programın sistem dışına çıkarıldığını, 443 programın ise kontenjanlarının düşürüldüğünü kaydetti.

CNN Türk'e konuşan Özvar, “Diş hekimliği, eczacılık, eğitim fakültesi programları, hukuk, psikoloji ve mimarlık başta olmak üzere, yeterli mezun sayısına ulaştığımız programların kontenjanlarında yeni düzenlemeler yapacağız. Devlet üniversitelerinde uyguladığımız kontenjan azaltma yoluna bu sene vakıf üniversitelerinde de gideceğiz” dedi.

Öğrenci affına ilişkin tartışmalara da değinen Özvar, konunun TBMM’de değerlendirildiğini belirterek, “Bize konu intikal ettiğinde sistem dışına çıkan öğrenci sayıları üzerindeki değerlendirmelerimizi ve görüşlerimizi Meclisimizle paylaşacağız” dedi.

 

 

