YÖK Başkanı değişti, eski YÖK Başkanı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu

Yekta Saraç, YÖK Başkanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesinde "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddesi gereğince Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Özvar, YÖK Başkanlığına atanabilmek için önce YÖK Üyesi seçildi daha sonra da YÖK Başkanlığı'na atandı.

EROL ÖZVAR KİMDİR?

İktisat ve iktisat tarihi profesörü Erol Özvar, 1966 yılında İstanbul doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Erol Özvar’ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti Bankası’na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladı. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve 2 cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’ne layık bulundu.

2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Türk Tarih Kurumu’nun bilim kurulu üyeliği yapan Özvar, halen Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği idare kurulu ve Uluslararası iktisat tarihi kurumu bilim kurulu üyesi.

İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çocuk babası.