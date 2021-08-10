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  3. YÖK çalışmayı tamamladı! İşte yeni YKS barajı

YÖK çalışmayı tamamladı! İşte yeni YKS barajı

YÖK çalışmayı tamamladı! İşte yeni YKS barajı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düşürülmesi gündemde. YÖK konuyla ilgili çalışmasını tamamladı.

Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yükseköğretim Kurulu, konuya ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi.

Çok sayıda aday barajın altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında, 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti.

Erdoğan'ın, yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'la bu konuda bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiği öğrenildi.

Bu kapsamda, Alan Yeterlilik Testi'nde barajın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 180'den 170'e düşürülmesi gündemde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Son karar, yapılacak çalışmaların neticesinde açıklanacak. Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek.

Etiketler yök baraj yks barajı 170 puan
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