  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. YÖKDİL sonuçları açıklandı

YÖKDİL sonuçları açıklandı

YÖKDİL sonuçları açıklandı
Güncelleme:

ÖSYM, 27 Temmuz'da yapılan YÖKDİL sonuçlarını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Temmuz'da yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

 

text-ad
Etiketler yökdil yökdil 2025 YÖKDİL 2025 sonuçları YÖKDİL sonuçları ösym Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025-YÖKDİL/2
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi! Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi! Marmara'da yine mide bulandıran müsilaj alarmı: 822,5 milyon TL ceza kesildi! Marmara'da yine mide bulandıran müsilaj alarmı: 822,5 milyon TL ceza kesildi! Bir yol verme cinayeti daha: 1 genç öldürüldü, 2 kişi yaralandı! Bir yol verme cinayeti daha: 1 genç öldürüldü, 2 kişi yaralandı! Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler! Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler! Güzel oyuncunun pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu! Güzel oyuncunun pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltına alındı! CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltına alındı! Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!'' Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!'' Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu
Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda yağmur ve fırtına! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda kavurucu sıcaklar, diğer yanda yağmur ve fırtına! Sucuktan peynire, baldan zeytinyağına... Onlarca marka tek tek ifşa edildi! Sucuktan peynire, baldan zeytinyağına... Onlarca marka tek tek ifşa edildi! Taylor Swift'in yeni albümü de, yeni imajı da olay oldu! Taylor Swift'in yeni albümü de, yeni imajı da olay oldu! Beşiktaş kendi evinde zor kazandı, taraftar isyan bayrağını açtı! Beşiktaş kendi evinde zor kazandı, taraftar isyan bayrağını açtı! İki evladımızın şehit düştüğü orman yangınında korku dolu anlar kamerada! İki evladımızın şehit düştüğü orman yangınında korku dolu anlar kamerada! Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı! Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı! Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: 1 kişi öldü! Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: 1 kişi öldü!