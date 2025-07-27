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YÖKDİL'in soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

YÖKDİL'in soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
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ÖSYM, YÖKDİL'in temel soru kitapçıklarının tamamıyla cevap anahtarının yüzde 10'unun erişime açıldığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün boyunca erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 23:59'da sona erecek.

 

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