YÖK'e tepkiler büyüyor! Cerrahpaşa'da ''uzaktan eğitim'' protestosu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitelerde uzaktan eğitim kararı almasını protesto etti.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından YÖK, tıp fakültelerinde 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerinin eğitimlerine bahar yarıyılında uzaktan eğitimle devam edeceklerini açıkladı. Bu kararın ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, dekanlığın önünde toplanarak bu kararı basın açıklamasıyla protesto etti.

Grup adına konuşan Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Karaca, "Ülkemizin içinde bulunduğu böyle hassas bir zamanda, bizleri ve ailelerimizi olumsuz biçimde derinden etkileyen bu kararların alınmasında gerekli özenin gösterilmemiş olması çok üzücüdür" dedi

Alınan online eğitim kararının kabul edilebilir olmadığını ifade eden Karaca, "Bu durumun yol açtığı, 1, 2 ve 3'üncü sınıflardan tüm arkadaşlarımızı etkileyen bir mağduriyet daha mevcut. Bizlerin, her hekim ve tıp öğrencisinin bildiği ve bizzat yaşadığı zorlu bir eğitim sürecimiz var. Eğitim sürecimizin zorlu olmasının başlıca sebebi, insan hayatının doğrudan bizim sorumluluğumuzda olması. Bizler iyi birer hekim olmak için geldiğimiz bu fakültede dünya üzerindeki en kutsal mesleklerden birini, en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki tıp eğitimi, sadece teorik bilgileri öğrenmekten ibaret değildir, pratik uygulamalar da iyi hekimler olarak yetişmemiz için gereklidir. Yüz yüze eğitim, pratik becerilerin yanı sıra, bizlere geleceğin hekimleri olarak hastalarımıza ve ekip arkadaşlarımıza karşı doğru tutum, davranış ve değerleri de öğretir" diye konuştu.

DHA