YÖK'ten doktora öğrencilerine kadro müjdesi! Başvuru sürecinin detayları belli oldu

Yükseköğretim Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, Türkiye’nin öncelikli alanlarında doktora yapan öğrenciler için yeni bir dönemi başlattı. Düzenlemeye göre, belirlenen kritik alanlarda doktora yapmaya hak kazanan öğrenciler, doğrudan araştırma görevlisi kadrolarına atanabilecek.

ALES, yabancı dil ve lisans notuyla belirlenecek adaylar, merkezi yazılı sınavdan geçecek. Ayrıca lisansüstü eğitim gören kadın öğrencilere doğum sonrası ek süre hakkı tanındı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci seçimi ve bu öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başvuru ve Seçim Süreci Nasıl İşleyecek?

Yönetmelik uyarınca, YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlardaki doktora programlarına giriş süreci artık daha sistematik bir yapıya kavuştu. Adayların sınava girmeye hak kazanması şu kriterlerle belirlenecek:

Ön Eleme: ALES puanının %40'ı, yabancı dil puanının %30'u ve lisans mezuniyet notunun %30'u dikkate alınarak kontenjanın 4 katı aday belirlenecek.

Merkezi Sınav: Belirlenen adaylar, YÖK tarafından merkezi olarak yapılacak yazılı sınava tabi tutulacak.

Baraj Puanı: Yazılı sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak.

Nihai Değerlendirme Puanı: Adayların akademik başarısı şu oranlarla hesaplanacak:

ALES: %25

Lisans Mezuniyet Notu: %25

Yabancı Dil Puanı: %20

Yazılı Sınav Notu: %30 (Not: Nihai değerlendirmede 70 puanın altında kalanlar değerlendirmeye alınmayacak.)

Kadın Öğrencilere "Doğum Sonrası" Ek Süre Hakkı

Yönetmelikteki bir diğer dikkat çekici gelişme ise lisansüstü eğitim gören kadın öğrencileri ilgilendiriyor. Buna göre, doğum yapan öğrencilere talep etmeleri halinde doğum sonrası 2 dönem ek süre verilecek. Bu süreler, öğrencinin tabi olduğu azami eğitim süresinden sayılmayacak.

