YÖK'ten Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilere müjde

YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı tüm hızıyla sürerken YÖK Başkanı Özvar, Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerin 11-15 Nisan tarihlerinde yatay geçiş için gerekli belgelerle ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabileceğini bildirdi.

9 Mart 2022 tarihinde; yatay geçiş için gerekli şartları sağlayanların yatay geçiş yapabileceği, şartları sağlamayanların ise özel öğrenci statüsüyle öğrenim hayatlarına devam edebilecekleriyle ilgili kararın duyurulmasının ardından sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Kontenjanlar yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından belirlenerek 11 Nisan 2022 Pazartesi gününden önce internet sayfalarında yayımlanacaktır. Öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekir" dedi.