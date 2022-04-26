YÖK'ten üniversitelerde maske kullanımı ile ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs yasaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ''Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır'' dedi.

YÖK'TEN MASKE KARARI

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özvar, ''Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.