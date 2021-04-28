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YÖK'ten üniversitelere uzaktan eğitim çağrısı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 17 günlük tam kapanma kararının ardından üniversitelere yüz yüze eğitime ara verilmesi çağrısında bulundu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam kapanma açıklamasının ardından çağrı yaptı. 

YÖK üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmesini istedi.

Yeni önlemler kapsamında, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Temel gereksinimleri karşılamak için market, bakkal, manav, fırın gibi yerler açık olacak; şehirler arası seyahatlere ise zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Etiketler YÖK uzaktan eğtiim yüz yüze eğitim
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