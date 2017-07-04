Yola çıkacaklar dikkat ! 10 gün kapalı...
Yola çıkacaklar dikkat ! 10 gün kapalı...
Hainlere hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
Hainlere hava harekatı: 9 terörist öldürüldü
Kuzey Kore artık ABD'yi vurabilir !
Kuzey Kore artık ABD'yi vurabilir !
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı ! 10 derece birden...
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı ! 10 derece birden...
Hakkari'de roketli saldırı ! Yaralı askerler var
Hakkari'de roketli saldırı ! Yaralı askerler var
Mümtazer Türköne'ye Erdoğan'a tehditten hapis !
Mümtazer Türköne'ye Erdoğan'a tehditten hapis !
Ünlü holdingin patronu da Bylock'çu çıktı !
Ünlü holdingin patronu da Bylock'çu çıktı !
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme ! Biri MİT çalışanı 55 kişi...
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme ! Biri MİT çalışanı 55 kişi...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Temmuz 2017 16:58

Yola çıkacaklar dikkat ! 10 gün kapalı...

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Ankara yönündeki yol çalışması bugünden itibaren başladı. Yol 10 gün boyunca ulaşıma kapalı olacak.

Yola çıkacaklar dikkat ! 10 gün kapalı...
A+ A-

TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara yönü, üst yapı yenileme ve onarım çalışması kapsamında bugünden itibaren 10 gün ulaşıma kapatıldı.

Karayolları, Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı ve Abant kavşakları arasında Ankara yönünde üst yapı yenileme ve onarım çalışması yapacak. Çalışma kapsamında TEM'in Ankara yönü Kaynaşlı Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapatıldı. Gerekli işaretlemeler yapıldıktan sonra sürücüler Kaynaşlı'dan D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

TEM'in kapanması ardından gişeler çıkışında D-100 bağlantı yolunda ve D-100'ün Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştu. TEM'deki çalışmanın 14 Temmuz'a kadar süreceği belirtildi.

Kaynaşlı-Abant kavşakları arası Ankara yönü bayram öncesi 8-22 Haziran tarihleri arasında da derz onarım çalışması kapsamında kapatılmış ve trafiğin yönlendirildiği D-100'ün Bolu Dağı kesiminde yine yoğunluk yaşanmıştı.

DHA

ulaşım , bolu dağı , tem otoyolu , ankara