Yola çıkacaklar dikkat ! Kar yağışı trafiği kilitledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul'da kar ve dolu yağışı kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili olurken sürücler de trafikte zor anlar yaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğru çıktı. Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla etkili olurken yağışın trafiğe yükü de hissedilmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB yoğunluk haritasına göre trafik durumu saat 07.45 itibariyle yüzde 60'a yaklaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. Yollar kısa sürede beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.45 itibarıyla yüzde 59 olarak ölçüldü. İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:















